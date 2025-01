Novo desembargador fala sobre posse no Tribunal de Justiça da Paraíba

O juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior foi escolhido como novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), com base no critério de antiguidade.

Em entrevista nesta terça-feira, 21, durante a solenidade de posse, o novo desembargador afirmou que a sua escolha representa o coroamento de uma história de 40 anos de magistratura

Assista: