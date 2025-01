Mãe do deputado Romero Rodrigues morre aos 93 anos em Campina Grande

Faleceu na manhã desta terça-feira (21), em Campina Grande, Antonieta Rodrigues Veiga, mãe do deputado federal e ex-prefeito de Campina Grande Romero Rodrigues (Podemos). Aos 93 anos, ela estava internada no Hospital Help, onde vinha recebendo cuidados médicos intensivos.

Nos últimos dias, o parlamentar, que acompanhava de perto o processo de internação na UTI, fez apelos públicos por doações de sangue para sua mãe, demonstrando a gravidade de seu estado de saúde. A família, no entanto, ainda não divulgou a causa do falecimento.

Até o momento, não foram informados os detalhes sobre o velório e o local de sepultamento de Antonieta Veiga. A família deve anunciar em breve as informações para que amigos e admiradores possam prestar suas homenagens.