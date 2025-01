Desembargadora toma posse logo após eleita pelo Pleno do TJPB

O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, em Sessão solene, na tarde desta segunda-feira (20), deu posse à juíza Lilian Frassinetti Correia Cananéa no cargo de desembargadora.

A magistrada foi eleita pelo critério de merecimento, para o preenchimento da vaga destinada exclusivamente às mulheres.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, que com esta investidura, demonstra o comprometimento da gestão com a paridade de gêneros no Poder Judiciário estadual.

Com a ascensão da desembargadora Lilian Frassinetti Correia Cananéa, chega ao total de seis o número de mulheres compondo a Corte de Justiça.

Lilian Cananea recebeu o Diploma e a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário, categoria Alta Distinção.

Conduzida pelas desembargadoras Maria de Fátima Maranhão e Maria das Graças Morais Guedes e o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, a mais nova desembargadora do TJPB, Lilian Cananéa, prestou o compromisso regimental de posse e em seguida recebeu o Diploma e a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário, categoria Alta Distinção.

O desembargador Fred Coutinho abriu a sequência das saudações à empossada, em nome do Poder Judiciário paraibano, realçando ser um dia em que a Justiça paraibana se veste de festa e emoção para receber a desembargadora Lilian Cananéa, exaltando-a como uma magistrada cuja história se confunde com a própria essência do que significa servir ao direito com amor e muita humanidade.

“Não celebramos apenas uma promoção na carreira, celebramos a consagração de uma vida dedicada à mais nobre das causas: a realização da Justiça em prol da cidadania”, exaltou o desembargador Fred Coutinho.

Pelo Ministério Público do Estado da Paraíba falou a promotora de Justiça, Ana Maria de França Cavalcanti, que destacou como humana a atuação da desembargadora Lilian Cananéa, quando magistrada na Comarca de Santa Rita.

“Nunca a vi reclamar de trabalho, e mesmo estando à frente de uma das Varas mais complexas da comarca, ainda encontrava tempo para percorrer o Estado, levando adiante a sua resolutividade em matéria de execução penal. Com esse jeito de ser e fazer seu trabalho, recordamos que a essência da magistratura vai além do julgamento”, ressaltou.

Na sequência, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba, falou a advogada e filha da empossada, Raissa Cananéa Moreira, cujo discurso destacou as qualidades pessoais e profissionais de sua mãe.

“Nossa doce mãe. Uma mulher ética, forte, honesta, decidida, simples e cheia de luz, por onde anda a todos ilumina com as suas sábias palavras e bom humor”, enfatizou, realçando ter a desembargadora Lilian Cananéa herdado de seus pais o senso de Justiça e de solidariedade.

Em seu discurso, a desembargadora Lilian Cananéa, lembrou que em 1991 exerceu o cargo de servidora do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Falou da forte influência de seu pai em sua vida na área jurídica e da atuação dele quando exerceu a magistratura paraibana, além de salientar sua vida pessoal, especialmente, o período em que foi assessora da Corregedoria de Justiça e as dificuldades enfrentadas na carreira da magistratura.

“Costumo dizer que quando se trabalha com o que se gosta, não se trabalha. Parafraseando Confúcio, trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida”, frisou a empossada.

A Sessão foi encerrada pelo gestor do Poder Judiciário estadual, desembargador João Benedito, que falou sobre a importância da eleição da desembargadora Lilian Cananéa, na vaga de gêneros. Na ocasião, o presidente do TJPB ressaltou, ainda, que as posses dos novos membros da Corte, durante a sua gestão, não foram uma ação isolada, mas sim, o trabalho de todos: Mesa Diretora, magistrados e servidores.

Citando uma passagem bíblica, Eclesiastes, o desembargador João Benedito disse que “Há um tempo pra tudo e um propósito para cada coisa sob o céu. Deve-se apreciar a cada momento, usando-se o tempo sabiamente; priorizar a relação com Deus e preparar o futuro. Desembargadora Cananéa, vossa Excelência chega a essa Corte e seja bem vinda à Corte do Trabalho”, enfatizou.

Perfil – A desembargadora Lilian Frassinetti Correia Cananéa nasceu em Bananeiras, filha de Maria de Lourdes Correia Cananéa e do desembargador Simeão Fernandes Cardoso Cananéa (em memória). Mãe de três filhos (duas advogadas e um médico).

Ingressou na magistratura paraibana em 1996. Passou pelas Comarcas de Belém, Guarabira, Campina Grande e Santa Rita, onde exercia a titularidade na 2ª Vara Mista, além de atuar na coordenação estadual dos Mutirões Carcerários. Há 28 anos exerce a magistratura e o serviço público há 44. Ser juíza de Direito era um sonho de infância, inspirado em seu pai, desembargador Simeão Cananéa.