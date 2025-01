As inscrições para o voluntariado do 28º Crescer – Encontro Nacional da Família Católica estão abertas até sexta-feira, dia 24. O evento, promovido pela Mantenedora da Comunidade de São Pio X, ocorrerá entre os dias 28 de fevereiro a 4 de março deste ano, em Campina Grande-PB.

Ainda há vagas disponíveis para quem deseja colaborar com o evento em áreas como Atendimento ao Público, Comunicação, Apoio Logístico, Serviços de Saúde, Serviços de Coroinha (Acólito) e Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística (sendo necessário autorização prévia do pároco para esta última área).

Os interessados devem cumprir alguns requisitos, como ter no mínimo 18 anos completos até 26 de fevereiro de 2025. Para candidatos de 16 e 17 anos, é possível participar mediante autorização assinada pelo responsável legal. É necessário ter ensino fundamental completo ou incompleto e disponibilidade para atuar durante o evento, além de participar de treinamentos e momentos de espiritualidade previamente agendados para os dias 28 de janeiro e 4, 11, 18 e 21 de fevereiro de 2025, além do retiro exclusivo para os voluntários nos dias 8 e 9 de fevereiro.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no site oficial do evento, encontrodafamiliacatolica.com.br.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documento de identidade (RG), CPF e, no caso de menores de idade, a autorização assinada pelo responsável legal, acompanhada de cópia do RG do responsável.

A lista de aprovados será divulgada no site do evento até as 20h do dia 27 de janeiro de 2025.

Para mais informações ou dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail contato@piox.org.br.