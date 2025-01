O Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, responsável pelo abastecimento de Campina Grande e outros 18 municípios, vive uma nova expectativa de sangria após 14 anos.

Graças às chuvas abundantes registradas nos primeiros dias de janeiro, o reservatório já recebeu duas recargas hídricas significativas, acumulando um aumento de 34 centímetros na lâmina d’água, o equivalente a 9,48 milhões de m³.

Atualmente, o açude está com 51,40% de sua capacidade total de 466,5 milhões de m³. Desde sua construção em 1957, foram registradas 18 sangrias, sendo a última em 2011.

Com a continuidade das chuvas e as cheias dos rios Paraíba e Taperoá, a população paraibana mantém viva a esperança de testemunhar novamente o transbordamento do açude, marcado por uma grandiosa cachoeira no paredão do manancial.