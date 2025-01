Tribunal de Justiça da Paraíba elege novos desembargadores da Corte

Na tarde desta segunda-feira (20), o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) realizou sessão extraordinária que definiu dois novos desembargadores da Corte. Foram escolhidos os magistrados Horácio Ferreira de Melo Júnior e Lilian Frassinetti Correia Cananéa para ocupar as vagas decorrentes das aposentadorias dos desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva, respectivamente.

A eleição para o preenchimento da vaga, destinada exclusivamente às mulheres, foi realizada com base no critério de merecimento. Cinco magistradas participaram da disputa: Maria de Fátima Lúcia Ramalho, Magogledes Ribeiro Cardoso, Rita de Cássia Martins Andrade, Maria das Graças Fernandes Duarte e Lilian Frassinetti Correia Cananéa.

A que obteve a maior votação foi a juíza Lilian Cananéa. Ela disse que chegar ao cargo de desembargadora é o coroamento da sua carreira. “Chego com muita disposição de continuar trabalhando e prestando serviço ao Poder Judiciário”, afirmou. A magistrada tomará posse imediatamente após a sessão, marcando sua entrada na Corte como desembargadora.

Já a escolha do juiz Horácio Melo foi realizada com base no critério de antiguidade. Ele disse que a sua escolha representa o coroamento de uma história de 40 anos de magistratura. “Me sinto muito honrado em, a partir de agora, fazer parte do Tribunal de Justiça do nosso Estado”. A posse do novo desembargador está marcada para esta terça-feira (21), às 15h, durante sessão do Tribunal Pleno.