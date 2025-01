Programa Empreender PB abre 1º ciclo de inscrições de 2025

O Governo da Paraíba, por meio do Programa Empreender PB, vai abrir nesta quarta-feira (22), a partir das 8h, inscrições para concessão de crédito orientado aos empreendedores que desejem abrir ou ampliar um negócio. Ao todo, serão destinadas 870 vagas, distribuídas em 29 cidades de sete regiões do estado. O valor de investimentos é da ordem de R$ 6,9 milhões.

Cada município abrirá 30 vagas, que vão contemplar as seguintes linhas de crédito: Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Empreender Profissional Liberal e Empreender Profissional Liberal Juventudes.

Os empreendedores interessados em obter recursos para ampliar ou abrir seus negócios devem realizar seus cadastros exclusivamente no site do programa Empreender PB www.empreender.pb.gov.br, clicando em Inscrições. A equipe orienta aos interessados fazer a leitura do Edital, disponível no site, para verificar a documentação obrigatória de acordo com a linha de crédito.

As inscrições serão realizadas até a próxima segunda-feira (27) ou até o preenchimento das vagas.

Confira as regiões e municípios que irão abrir inscrições:

1ª Região:

Bayeux, Caaporã e Mari

2ª Região:

Sertãozinho, Belém, Solânea, Guarabira, Cuitegi e Bananeiras

3ª Região:

Assunção, Boa Vista, Queimadas, São Domingos do Cariri, Olivedos, Umbuzeiro e Algodão de Jandaíra

4ª Região:

Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Picuí

5ª Região:

Sumé, Parari, Coxixola e Santo André

12ª Região:

Caldas Brandão, Mogeiro e Pilar

14ª Região:

Mamanguape, Baía da Traição e Pedro Régis

O objetivo do Programa Empreender PB é incentivar o empreendedorismo, gerar empregos e renda para os paraibanos, além de desenvolver o potencial econômico de cada região do Estado. No ano de 2024, o programa assinou um total de 4.131 contratos de concessão de crédito, o que representou um investimento de R$ 35.847.355,44 destinados a empreendedores das 14 regiões do Estado, contemplando 89,24% dos municípios paraibanos.