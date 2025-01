O salário do magistério na Rede Municipal de João Pessoa se consolida como o maior entre as capitais do Nordeste, com o reajuste de 7,5% anunciado nesta segunda-feira (20) pelo prefeito Cícero Lucena. O valor, que já passa a valer a partir deste mês de janeiro, está acima do acréscimo dado ao piso nacional – de 6,27% – e foi celebrado durante encontro do gestor com representantes da categoria e o vice-prefeito Leo Bezerra, no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria.

“Começamos a semana recebendo o Sindicato dos Professores da Rede Municipal, onde discutimos o reajuste conforme o piso, onde o nacional foi de 6,27. Mas, em um reconhecimento, esforço e com a garantia dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), nós estamos dando um reajuste para os nossos professores de 7,5%, para que juntos possamos, cada vez mais, fazer a educação que o povo de João Pessoa merece”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

Reconhecimento

A secretária de Educação e Cultura (Sedec), América Castro, informou que o reajuste contempla os professores efetivos, prestadores de serviço, aposentados, especialistas e diretores. “Toda uma cadeia de entendimento para que o professor não perca o poder de compra. Então, além disso, a gente olha para trás e vê que todos os anos que o prefeito, a frente da Prefeitura, teve esse reconhecimento, deu o piso do magistério um pouquinho a mais, quando totaliza 65% de aumento já nesses quatro anos, a gente vai começar novamente, começamos bem, dando mais de 1% a mais do que é prometido pelo piso”, detalhou a secretária.

Avanço

O reajuste foi muito comemorado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município (Sintem), Daniel Assis, que reconheceu um ganhou real do reajuste e disse que o valor representa um avanço para a categoria. Ele ainda adiantou que, na mesa de negociação, o prefeito Cícero Lucena atendeu outras reivindicações dos trabalhadores e encaminhou acerto em relação aos demais profissionais da educação, cuja data base é no mês de julho.

“Está sendo elaborado um plano de cargos e carreira dos profissionais e é um avanço essa negociação que foi feita com o prefeito Cícero Lucena, como sempre tem sido feito. O aumento é para os professores, para os especialistas, para os aposentados, que irão receber bem mais do que o piso”, celebrou.