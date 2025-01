A Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa/PB) está mobilizando as Visas municipais de João Pessoa e Cabedelo para a realização de inspeções conjuntas nas embarcações tipo catamarãs que atuam especialmente nas praias de Camboinha, Areia Dourada, do Jacaré, de Tambaú e do Seixas, para verificação da procedência ou não de denúncias de irregularidades relacionadas às precárias condições sanitárias e à ausência da higiene necessária ao manuseio e preparo dos alimentos ofertados aos trabalhadores e aos usuários dos referidos serviços.

De acordo com Geraldo Moreira de Menezes, diretor da Agevisa/PB, a iniciativa está sendo motivada pelo Ministério Público do Trabalho, por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, para onde as denúncias foram encaminhadas. As inspeções, segundo ele, serão realizadas nas embarcações que oferecem serviço de alimentos em toda a Costa Paraibana, e não somente em João Pessoa e Cabedelo.

Outros estabelecimentos – Geraldo Moreira informou que as fiscalizações sanitárias relacionadas à área de alimentos também serão intensificadas nos estabelecimentos que comercializam comidas e bebidas, como bares, restaurantes e hotéis.

“Encarregada da promoção e proteção da saúde pública na Paraíba, a Agevisa/PB cumpre o seu papel de agência reguladora e, ao mesmo tempo, reforça o caráter educativo de suas ações intensificando as fiscalizações e as informações à população sobre os cuidados especiais que devem ser tomados para evitar problemas de saúde”, comentou Geraldo, lembrando que os consumidores também podem colaborar com as ações que visam à segurança sanitária dos alimentos e demais produtos e serviços postos para o consumo.

“Além dos cuidados essenciais como beber muita água e evitar a exposição excessiva ao sol, é importante que as pessoas reforcem a atenção em relação aos alimentos e bebidas que consomem, seja em suas próprias casas ou em lugares públicos, onde são maiores os perigos de se contrair infecções causadas pela ingestão de comida estragada”, ressaltou o diretor-geral da Agevisa/PB.

Distração perigosa – Falando especificamente sobre os catamarãs, Geraldo Moreira observou que o fato de estarem navegando e contemplando as belezas naturais da orla leva as pessoas a esquecerem de prestar a devida atenção aos produtos alimentícios disponibilizados para o consumo, fato que acaba favorecendo a ocorrência de problemas de saúde que podem ir da forma simples à mais grave. “Por isso, a importância das fiscalizações sanitárias neste tipo de embarcação”, enfatizou.