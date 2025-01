Açude de Boqueirão recebe aporte d´água por conta das chuvas

Nos últimos 10 dias, o açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), que abastece Campina Grande e quase duas dezenas de outras cidades, recebeu um incremento d´água de 34 centímetros em sua lâmina, em função do começo do período invernoso na região caririzeira do Estado, o que corresponde a 9 milhões 483 mil metros cúbicos d´água.

Nesta segunda-feira, o manancial está com 239 milhões 814 mil metros cúbicos, o que equivale a 51,40% de sua cota máxima atualmente possível.