Revista destaca Campina Grande como uma das melhores cidades para se viver

Em matéria publicada neste sábado, 18, o portal da revista IstoÉ citou Campina Grande como uma cidade com grandes atrativos para se viver. De acordo com o texto, assinado por Yzaura Santana, a cidade é conhecida por suas festividades vibrantes e uma cultura rica, que atrai tanto visitantes quanto moradores permanentes, facilitando a permanência graças ao seu custo de vida reduzido.

A IstoÉ faz referência à Campina Grande, por conta do baixo custo em moradia e alimentação, facilidades urbanas bem desenvolvidas com infraestrutura de qualidade; além de ofertar eventos de grande porte, como O Maior São João do Mundo.

A matéria ainda enfatiza as vantagens de se viver em cidades como a Rainha da Borborema. Poder redirecionar orçamentos para áreas como educação e entretenimento, por exemplo, já que os custos se tornam menores com despesas essenciais, está entre os atrativos.

Também, de acordo com o texto, a cidade representa uma alternativa viável para quem busca o equilíbrio entre custo e qualidade de vida.