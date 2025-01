Veja a previsão do tempo para este sábado na Paraíba

Neste sábado, o céu apresenta-se de nublado a parcialmente nublado sobre o estado da Paraíba. No decorrer do dia, o tempo deverá ficar bastante abafado com ocorrência de chuvas passageiras entre o Litoral e Agreste. Nas demais áreas, possibilidade apenas de chuvas pontuais no fim do dia.

*Aesa