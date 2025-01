Relatório de balneabilidade publicado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) informa que quatro trechos do litoral da Paraíba estão impróprios para banho neste final de semana.

Em João Pessoa, as interdições são em Jacarapé, no final da rua Manoel Cândido Soares, e no Arraial em frente à desembocadura do Rio Cuiá.

Em Pitimbu, no maceió localizado em frente à desembocadura do riacho Engenho Velho, e na Ponta do Coqueiro, no término da rua Almirante Tamandaré.