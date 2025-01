Presidente do TCU anuncia realização de evento na Paraíba

Em recente passagem pela Paraíba – para participar de solenidade no Tribunal de Contas do Estado -, o ministro paraibano Vital do Rêgo Filho, presidente do Tribunal de Contas da União, frisou que “tenho mantido o compromisso de tornar o TCU cada vez mais próximo do cidadão”.

No que se refere ao confronto interpoderes por conta das emendas parlamentares, o ministro observou que “um dos princípios mais relevantes que o TCU tem procurado fazer é o da transparência e a rastreabilidade”.

Vital Filho informou que “nós vamos fazer aqui (na Paraíba, ainda neste trimestre) o primeiro diálogo público (de sua gestão), chamando todos os gestores e criando uma interface permanente com os gestores de contas”.

“Nós vamos criar também o gestor capacitado, que é aquele gestor que vai receber o Tribunal para que possamos ensinar esse gestor a não errar. Esse é o grande problema: o TCU tem uma atividade pedagógica, muito mais do que sancionatória”, explicou o presidente do TCU.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

