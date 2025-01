Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba

O céu deverá se manter parcialmente nublado sobre o estado da Paraíba. As condições de tempo continuam favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva, especialmente em áreas do Cariri/Cuarimataú , Sertão e Alto Sertão entre a tarde e noite. Nas demais regiões do Estado, nebulosidade variável e ocorrência de chuvas passageiras.

*Aesa