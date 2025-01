Vale do Piancó: mutirão de documentação da trabalhadora rural realiza mais de mil atendimentos

Mais de mil pessoas nos municípios de Conceição, Ibiara e Pedra Branca, na região do Vale do Piancó, tiveram acesso a serviços de cidadania que foram ofertados pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (Seafds), de segunda (13) até essa quarta-feira (15), durante o evento Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural.

Ao todo, foram atendidas 1.013 pessoas como serviços como emissão de Carteira de Identidade Nacional, CPF, CAF, Carteira de Trabalho, atualização de cadastro do Bolsa Família, distribuição de absorventes por meio do programa estadual Dignidade Menstrual, além de atendimentos do Incra, Banco do Nordeste, Empaer e outros parceiros.

“Não ter documentos ou ter documentos desatualizados dificulta o acesso da população rural a benefícios sociais, crédito rural, políticas públicas e até mesmo serviços essenciais como Saúde e Educação. Quando realizamos um mutirão como este nos municípios, quebramos a barreira geográfica e garantimos não apenas um documento atualizado, mas também cidadania, dignidade e inclusão. Essa iniciativa reforça o vínculo entre o campo e o Estado, empodera comunidades rurais e fomenta o desenvolvimento rural sustentável do nosso Estado”, disse Frei Anastácio, secretário da Seafds.

A próxima etapa de mutirões acontecerá nos municípios de São José de Piranhas, Coremas e São Bentinho, nos dias 27,28 e 29 de janeiro, respectivamente.

O Mutirão faz parte do Programa Cidadania e Bem Viver para Mulheres Rurais, do Ministério da Agricultura Familiar, e é realizado na Paraíba pela Seafds em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana, Consórcio Nordeste, Empaer, Incra, IFPI, Banco do Nordeste, Procase, Ministério Regional do Trabalho e Emprego, Casa Pequeno Davi, Programa Cidadão e Prefeituras.