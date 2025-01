Projeto Praia Limpa atua no Conde e em João Pessoa

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) realizará, nas manhãs deste sábado (18) e domingo (19), ações do projeto Praia Limpa nos municípios de Conde e João Pessoa. No sábado (18), as atividades acontecem na praia de Coqueirinho, em Conde, das 9h30 às 12h. O local de encontro será na entrada para o Canyon de Coqueirinho. No domingo (19), será a vez da praia do Cabo Branco, em João Pessoa, também das 9h30 às 12h, com ponto de encontro na Av. Cabo Branco, nº 1758. Ambas as ações acontecem em parceria com o Projeto LimpaMar, da ONG Guajiru.

Durante a ação, serão fornecidos acessórios de coleta e luvas para os voluntários, aos quais recomenda-se que levem garrafa d’água e protetor solar para se manterem hidratados e protegidos durante as atividades. Os participantes também receberão coletes de identificação do projeto Praia Limpa, que devem ser devolvidos à organização no final de cada ação.

O projeto Praia Limpa atua com práticas de educação ambiental nas praias paraibanas envolvendo ações de conscientização voltadas para banhistas e proprietários de bares e restaurantes de toda a costa litorânea. Durante a ação, haverá a distribuição de sacolas biodegradáveis, mutirões de limpeza, orientações sobre o descarte correto do óleo e sobre a proibição de canudos plásticos, blitz ecológica, entre outras práticas educativas. Também haverá ponto de coleta para equipamentos eletrônicos, como controles remotos, videogames ou celulares quebrados.