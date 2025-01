Projeto da Secretaria de Agricultura de Campina Grande surpreende na primeira colheita

O Projeto de Irrigação, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), acaba de calcular os primeiros dados da primeira colheita. O Projeto está localizado no Assentamento Venâncio Tomé, Distrito de Catolé de Boa Vista, tendo recebido o nome de “Oasis” pelo secretário e idealizador do empreendimento comunitário, Renato Gadelha.

A iniciativa beneficia atualmente 14 famílias, com expectativa de ampliação, pois o intuito é beneficiar e agregar mais famílias neste e em outros locais na Zona Rural do município, que já estão em fase de estudos, pelos agrônomos e técnicos da Secretaria de Agricultura.

Foi com grande entusiasmo que o secretário Renato Gadelha pode apresentar os “frutos” do projeto de irrigação ao prefeito Bruno Cunha Lima, após a primeira colheita nos 14 lotes, distribuídos igualmente com as famílias participantes.

O Projeto, que tem 100% de investimento da prefeitura, através da limpeza e análise de solo, também beneficiou todos os agricultores com equipamentos de bombas d’água, canos, fitas de irrigação por gotejamento, sementes, além de diversos outros serviços de acompanhamento técnico diário pelos funcionários da SEAGRI.

Todo processo de estruturação iniciou após o mês de setembro, através da preparação do solo, bem como a doação de todo material aos agricultores. Segundo o secretário de Agricultura, o Projeto foi intitulado de “ Oasis” em alusão às dificuldades climáticas e geográficas em que fica localizada a área onde ele teve início. De acordo com Gadelha, a etimologia da palavra “Oásis” significa “Uma região com água e vegetação encravada no meio de um deserto”.

Os 14 lotes que recebem água diariamente por sistema de gotejamento são abastecidos pelo Açude de Paus Brancos, considerado o segundo maior açude público de Campina Grande, com capacidade para 8 milhões de metros cúbicos.

O açude foi construído pela PMCG, no final do governo do então prefeito Romero Rodrigues, e concluído no primeiro mandato do atual prefeito Bruno Cunha Lima. No perímetro irrigado estão sendo cultivadas diversas espécies de cultura, a exemplo do feijão macassar, milho, melancia, melão, quiabo, jerimum, batata doce, além do cultivo de hortaliças como abobrinha, beterraba, coentro, cenoura, pimentão e a cultura do amendoim.

Segundo o secretário Renato Gadelha, o Projeto “Oásis” que está sendo introduzido desde a segunda quinzena de setembro de 2024 tem a capacidade de oferecer três colheitas escalonadas por ano aos agricultores.

“Isto significa que a ação da PMCG com o apoio do prefeito Bruno, através de recursos e o acompanhamento técnico da Seagri, vai gerar emprego e renda aos agricultores, chegando a produzir para consumo e venda três vezes por ano”, comemorou.

Os agrônomos e técnicos da Seagri, juntamente às 14 famílias, realizaram o primeiro levantamento da produção, e foram contabilizados, só neste primeiro plantio, 4 toneladas de feijão verde, 300 Kg de jerimum, 1.800Kg de melão, 18 toneladas de melancia, 16.000 espigas de milho e 45 toneladas de silagem de milho, que estão sendo transformadas em silagem para alimentação do gado, no período de estiagem.

“É com muita emoção e sentimento de dever cumprido, que podemos, através destes números, apresentar ao prefeito Bruno Cunha Lima que o Primeiro Projeto público e gratuito de irrigação realizada pela PMCG através da SEAGRI está frutificando e melhorando a vida das famílias, que antes não tinham como tirar seu sustento da agricultura”, destacou o secretário Renato Gadelha.