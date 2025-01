Praias de João Pessoa mantêm boas condições de balneabilidade em janeiro

A cidade de João Pessoa, conhecida por suas belezas naturais e que se tornou um dos destinos preferidos de turistas de diversas partes do mundo, mantém uma orla marítima livre do lançamento constante de esgotos clandestinos.

Segundo o levantamento de balneabilidade realizado semanalmente pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), a capital paraibana teve mais de 90% dos pontos de monitoramento regular apontando condições perfeitas de balneabilidade das praias nas últimas seis semanas (2 de dezembro a 10 de janeiro).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, Welison Silveira, esse resultado reflete um esforço coletivo da Prefeitura com demais órgãos do Estado.

“A Operação Praia Limpa tem atuado todos os dias, identificando os problemas, notificando e multando os responsáveis. Também atuamos preventivamente, no momento do licenciamento ambiental, quando orientamos os empreendedores com relação às normas ambientais, evitando problemas futuros”, destacou.

A melhoria no controle se deve ao investimento em tecnologia por parte da Prefeitura de João Pessoa na identificação de locais com lançamento irregular de esgotos na rede pluvial da cidade.

O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, destaca a ação preventiva como fundamental, com a utilização da melhor tecnologia que há no Brasil.

“Desenvolvemos um trabalho em conjunto com a Cagepa, para cruzar as informações e trabalhar de forma integrada na defesa do nosso meio ambiente e da qualidade do nosso mar”, comentou.

A Prefeitura de João Pessoa trabalha diariamente na manutenção da cidade e para auxiliar nesses serviços utiliza mecanismos de tecnologia, como o uso de robôs e caminhões equipados. O investimento da gestão municipal nessa área foi na ordem de R$ 14 milhões.

A Seinfra realiza a manutenção da rede de drenagem diariamente em diversos pontos da cidade e com a ajuda de seis caminhões hidrojato de alta pressão, conseguem executar com mais rapidez o serviço de limpeza e desobstrução de galerias e também com a auxílio de dois robôs, fazer a identificação de ligações clandestinas de esgoto, bem como de problemas na rede, como vazamentos e fissuras.

Serviço – A população pode solicitar os serviços de manutenção das galerias por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Pelo aplicativo, é possível solicitar e acompanhar o pedido. Além da manutenção de galerias, também pode ser solicitado serviços de tapa-buraco, terraplenagem e iluminação pública.