O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas de chuvas intensas para 74 municípios do Sertão da Paraíba, com validade até as 10h da quinta-feira (16).

Destes municípios, 23 estão sob alerta laranja, podendo registrar até 100 mm/dia e ventos de 100 km/h. Os alertas amarelos indicam chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.

Há riscos de alagamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e interrupções de energia.

O Inmet recomenda evitar áreas abertas, desligar aparelhos elétricos e não estacionar próximos a torres ou placas.