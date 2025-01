Canal de Bodocongó: obras da terceira etapa estão em andamento

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), está com as obras da terceira etapa do Canal de Bodocongó em andamento, uma intervenção de relevância para a melhoria da infraestrutura urbana e do sistema de drenagem da zona oeste da cidade.

Com a ordem de serviço já emitida, os trabalhos da nova etapa concentram-se, inicialmente, na limpeza do canal. O trecho em questão se estende das imediações da rua Iara Amaral, ponto final da segunda etapa, até o encontro do canal com a avenida Francisco Lopes de Almeida, na ponte do Cruzeiro. Esse processo de limpeza e início das escavações do canal, essencial para o avanço das obras, tem previsão de aproximadamente 30 dias.

A terceira etapa do Canal de Bodocongó terá uma extensão total de 320 metros, sendo mais uma iniciativa da Prefeitura de Campina Grande para modernizar a drenagem do Município e minimizar os impactos causados por alagamentos e chuvas intensas na região.

Segunda Etapa

Enquanto isso, as obras da segunda etapa do canal também seguem em ritmo acelerado e próximas de serem concluídas. Estão sendo realizadas intervenções de pavimentação nas laterais do canal, como a terraplenagem em ambos os lados, que está próxima de ser concluída. Restam apenas os serviços de aplicação da sub-base e da base, que darão suporte ao revestimento asfáltico, que será aplicado nas ruas das laterais do canal. Essa obra de pavimentação abrange uma extensão de 200 metros e tem previsão de conclusão para o primeiro trimestre deste ano.

Panorama da Obra

Com cerca de 120 mil moradores beneficiados, os bairros atendidos incluem Malvinas, Bodocongó, Conjunto dos Professores, Ramadinha, Dinamérica e Santa Rosa. O Canal de Bodocongó, com aproximadamente 6 km de extensão, é uma obra essencial para a infraestrutura de Campina Grande.

Iniciada em 2023 pelo prefeito Bruno Cunha Lima, a segunda etapa das obras foi viabilizada por meio de recursos da Caixa Econômica Federal, emendas parlamentares, repasses da União e recursos próprios da Prefeitura. O valor total investido nessa fase é de R$ 12 milhões.

Orçada em R$ 25 milhões e financiada com recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), esta fase – terceira – terá um prazo de 18 meses para ser concluída. Além da continuidade do canal, a obra incluirá a construção da ponte do Cruzeiro, reforçando o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana.