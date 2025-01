Veja onde comprar botijão de gás e garrafão de água mineral mais baratos em Campina Grande

Em Campina Grande o valor do botijão de 13 quilos do gás de cozinha está variando entre R$ 88,00 e R$ 120,00. Já o garrafão de 20 litros da água mineral pode ser encontrado por R$ 7,50 até R$ 17,50, segundo pesquisa do Procon Municipal.

O estudo, realizado em 21 estabelecimentos comerciais da cidade, foi divulgado nesta terça-feira, 14, com o objetivo de informar ao consumidor os pontos de venda com preços mais atrativos.

De acordo com a Pesquisa de Água Mineral e Botijão de Gás de Cozinha do Procon-CG, referente a este mês de janeiro, o botijão de gás de cozinha pode ser encontrado pelo consumidor no Posto GS Gás, localizado na avenida Senador Argemiro de Figueiredo, 1280, na Vila Cabral, pelo menor preço de R$ 88,00.

O garrafão de água mineral pode ser encontrado por R$ 7,50, no depósito Point do Sol, na rua do Sol, 304, bairro de Santa Rosa.

O estudo foi realizado nesta segunda-feira, 13, em 21 estabelecimentos comerciais do município, sendo 14 de venda de água mineral e 18 de gás de cozinha.

Para a pesquisa da água mineral foram consideradas as quatro marcas mais consumidas: Indaiá, Suprema, Santa Vitória e Sublime, a partir dos preços cobrados para retirar o galão no ponto de venda.

Água Mineral

De acordo com levantamento do Procon-CG, se for realizada uma boa pesquisa na hora da compra do garrafão de água mineral, dependendo da marca e do estabelecimento, o consumidor pode economizar até R$ 4,50 na aquisição do produto da marca Sublime, cujo preço varia de R$ 7,50 até R$ 12,00.

Em relação ao botijão de gás de cozinha, o levantamento do Procon Municipal aponta que o consumidor pode encontrar o produto na cidade por preços que variam de R$ 88,00 até R$ 120,00 o que pode representar uma economia de até R$ 32,00 no bolso do consumidor que optar pelo menor preço.

Para conferir mais detalhes da pesquisa, como o endereço de cada estabelecimento, basta acessar https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/