Prefeitura de João Pessoa oferece cursos de pedreiro e assentador de revestimento

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação Social (Semhab), está oferecendo aos moradores do Residencial Vista Alegre, no bairro Colinas do Sul, 40 vagas para a formação de duas turmas para os cursos de pedreiro e assentador de revestimento cerâmico, que vai ser ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). No final, os participantes vão receber um certificado e serão encaminhados para o mercado de trabalho através do Sine-JP.

As inscrições estão abertas e todos os dias uma equipe da Semhab faz plantão no residencial para atender as pessoas interessadas.

A secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, disse que a capacitação profissional dos moradores dos residenciais construídos pela Prefeitura tem sido uma preocupação constante e segue uma recomendação do prefeito Cícero Lucena.

“Uma vez que a qualificação dessas pessoas vai abrir uma nova perspectiva para essas famílias. Atualmente, a construção civil está bem aquecida e, por isso, necessita de profissionais qualificados, como pedreiros e assentador de revestimento cerâmico, que são duas funções que requerem muita habilidade”, afirmou.

Socorro Gadelha explicou que, antes de oferecer um curso, a Semhab consulta o Sine-JP para saber quais as funções apresentam bons números de vagas no mercado de trabalho, ressaltando que já foram oferecidos outros cursos na área da construção civil, como eletricista predial, e a maioria dos alunos conseguiu uma colocação e está empregada ou trabalhando por conta própria. Atualmente, os técnicos sociais da Semhab Luciano Souza, Aline Soares, Juliana Martins e Cláudia Gouveia estão visitando os moradores e explicando como vai ser a dinâmica de cada curso, como e onde as aulas vão ser ministradas.

Cada curso conta com uma carga horária de 160 horas, divididas em aulas teóricas e práticas. O curso de pedreiro vai ser no turno da noite e o de assentador de revestimento cerâmico no período da tarde e a previsão é de as aulas começarem ainda no mês de fevereiro.

Colônia de Férias – As atividades desta terça-feira (14) da Colônia de Férias da Secretaria de Habitação de João Pessoa foram com as crianças e os adolescentes do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, que tiveram a oportunidade de participar de um torneio de futebol de mesa.

As brincadeiras foram no próprio residencial e a ação contou com a presença de uma equipe da Caixa Econômica Federal, da área Centralizadora de Habitação de Interesse Social – CEHIS, representado pelos assistentes de projetos sociais Angélica Alves, Janice Nerys, Luiz Guilherme, que foram acompanhados pelos técnicos sociais da Semhab Nildo Lucena e Nice da Silva.

Os jovens foram divididos em grupos. Primeiro, receberam informações sobre a origem do futebol de mesa ou de botão, que surgiu na década de 1930 no Rio de Janeiro e se tornou popular a partir dos anos 50, sendo hoje uma modalidade esportiva praticada em diversos países.

A secretária Socorro Gadelha disse que é muito gratificante ver o interesse dos meninos e meninas em participar das atividades da Colônia de Férias, que além de ser uma forma de entretenimento, ainda tem o lado pedagógico já que eles recebem informações sobre a história e as regras da modalidade esportiva que estão participando.

“O torneio foi bem disputado e no final os jovens participaram do sorteio de brindes e os campeões foram Kauã Medeiros, Jennifer Eloá e John Kennedy, que receberam jogos educativos como prêmio”, revelou.