Mãe de paraibano preso por tráfico na França: “Pelo menos está vivo”

Maria de Lourdes Alves, mãe do paraibano André Alves do Nascimento, presa em Paris por suspeita de tráfico de drogas, expressou uma confusão de sentimentos ao saber do paradeiro do filho após dois meses de desaparecimento.

“Dois meses de tortura, de tristeza, de esperança. Pelo menos achou ele vivo. Não achou ele morto”, desabafou emocionada.

Maria lamentou a situação em que André se envolveu, destacando que sempre o ensinou a seguir o caminho correto.

André, natural de Campina Grande, segue em prisão preventiva na França, enquanto as investigações continuam.

*com informações da TV Cabo Branco