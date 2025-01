Defesa Civil de João Pessoa recebe alerta do Inmet e monitora áreas de risco

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) está de prontidão devido ao alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h desta quarta-feira (15), com previsão de precipitações de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Essa previsão de chuvas intensas para João Pessoa e toda região Nordeste foi discutida, na tarde desta terça-feira, em reunião convocada pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), com participação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Immet, além da interação de 311 agentes de proteção e defesa civil, de todos os estados nordestinos, incluindo a Compdec-JP.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, a previsão feita por especialistas de várias universidades, mas o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil está atento, preparado e monitorando as áreas de risco, ou seja, os rios que cortam João Pessoa, os pontos de alagamentos para atender possíveis demandas.

“João Pessoa está por receber também as chuvas previstas, talvez em menor intensidade. Pode ocorrer alguma enxurrada e naturalmente acúmulo de água. A nossa recomendação é que as pessoas não se arrisquem diante dessas situações e em qualquer sinal de anormalidade devem abandonar imediatamente o local”, reforçou Kelson Chaves.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.