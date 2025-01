Chuvas intensas derrubam muro de hospital no Sertão

Um forte temporal na tarde desta terça-feira (14) provocou o desabamento de um muro do Hospital Regional de Sousa.

Segundo o CEMADEN, a cidade registrou 88 milímetros de chuva em poucas horas.

Toda a Paraíba está sob alerta de chuvas intensas até a manhã de quarta-feira (15), com avisos emitidos pelo Inmet para graus de severidade de perigo potencial (amarelo) e perigo (laranja).

As chuvas deverão continuar em diversas regiões, incluindo João Pessoa, onde a Defesa Civil monitora áreas de risco.

Entre as recomendações do Inmet estão evitar locais abertos, desligar aparelhos eletrônicos e entrar em contato com os serviços de emergência pelo 199 ou 193 em caso de necessidade.

*com informações da TV Cabo Branco