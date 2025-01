Autoridades agradecem a Veneziano projeto que garantiu mais recursos para HUs

Foi realizada na tarde desta terça-feira (14), em João Pessoa, a posse do novo Superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB), médico Alexandre Medeiros.

O ato, ocorrido no auditório do hospital, foi realizado com a presença de várias autoridades, dentre elas o presidente em exercício do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Durante a solenidade, toda as autoridades que usaram da fala elogiaram a iniciativa de Veneziano de apresentar o Projeto de Lei Complementar (PLP 72/2024) que inclui, no cálculo de gasto mínimo constitucional em saúde, despesas de custeio e investimento em Hospitais Universitários Federais.

Na prática, a iniciativa garantiu uma ampliação significativa nos recursos destinados a estes hospitais.

O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, destacou a iniciativa de Veneziano como fundamental para o aprimoramento da atuação dos hospitais universitários em todo o país.

Segundo ele, o projeto de Veneziano “foi fundamental para equacionar um problema gravíssimo de financiamento dos hospitais universitários federais. E agora nós podemos compartilhar os recursos do SUS, nós podemos executar as obras do PAC. Com este projeto de Veneziano, a perspectiva de gestão passou a ser completamente diferente, como, por exemplo, nós podemos qualificar os nosso contratos”.

A reitora da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, professora Terezinha Domiciano, disse que a iniciativa de Veneziano garantirá, não apenas ao HULW, mas a todos os HUs do Brasil, ampliação nas possibilidades de destinação de recursos através de emendas parlamentares.

“O projeto de Veneziano ampliou a possibilidade de os parlamentares, não só da Paraíba, é bom ressaltar, colocarem mais recursos na área de saúde para os hospitais universitários, que podem implementar, cada vez mais, os atendimentos à população. Isso demonstra uma grande sensibilidade do senador”.

45 Hospitais Universitários beneficiados

Ao falar aos presentes, Veneziano agradeceu as referências à sua iniciativa. “Este projeto, já sancionado pelo presidente Lula, garante novas opções orçamentárias e financeiras para o funcionamento pleno dos 45 hospitais universitários brasileiros. Um trabalho conjunto que nós fizemos em 2024 e que teve, ao final, a sanção do presidente Lula. E vamos continuar desta forma, trabalhando em favor de uma saúde pública de qualidade e acessível a todos”.

Também participaram da posse o Secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço; os deputados federais Ruy Carneiro e Luiz Couto; além dos demais diretores e profissionais que atuam no HULV.