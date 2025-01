Atriz da Rede Globo se matricula em curso promovido pela Prefeitura de Campina Grande

As matrículas para os cursos de arte-educação no Centro Cultural Lourdes Ramalho e na Estação Cidadania-Cultura continuam abertas, oferecendo uma oportunidade valiosa, e totalmente gratuita, para a população de Campina Grande.

Promovidos pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), os cursos de arte-educação têm um papel fundamental no fomento à cultura local, proporcionando acesso à arte e ao conhecimento para todos os cidadãos.

Atriz Luci Pereira (centro da imagem) durante aula do curso de Pintura em Tela

Inscrições

As inscrições, que podem ser realizadas de forma presencial nos turnos da manhã, tarde e noite, começaram nesta segunda-feira (13) e vão até o dia 24 de janeiro (ou até durarem as vagas). Das mil vagas oferecidas, cerca de 550 já foram preenchidas.

Entre os cursos, mais de 20 linguagens artísticas estão sendo ofertadas, somando as duas instituições, nos mais diversos níveis e faixas etárias. Dentre elas estão: Iniciação ao Desenho, Pintura em Tela, Teatro, Dança do Ventre, Balé Clássico, Dança Urbana, Sanfona, Forró e Pilates.

Luci Pereira

Um dos destaques deste semestre foi a inscrição da atriz global Luci Pereira, que se matriculou no curso de Pintura em Tela. Luci, que já atuou em várias novelas de sucesso, como Caminho das Índias, Salve Jorge, Travessia, entre outras, é destaque no cenário cultural brasileiro e um testemunho do valor que a arte pode trazer à vida das pessoas, mostrando que sua escolha por se aprofundar em uma nova habilidade é um exemplo a ser seguido.

“Uma amiga minha me falou dos cursos e eu não sabia da existência da Estação Cidadania Cultura, porque moro em São Paulo, mas estou passando um tempo aqui em Campina Grande. Eu já tinha vontade de fazer esse curso de pintura, mas nunca tive tempo. Quando fiquei sabendo do trabalho que vocês da Secretaria de Cultura desenvolvem fiquei interessada, gostei muito do que vi, um trabalho com a comunidade bem bacana, pois é muito importante para dar oportunidade a quem precisa. Magnífico”, elogiou Luci, nova aluna da Estação Cidadania-Cultura.

Veja os pré-requisitos para realizar as matrículas abaixo

Centro Cultural Lourdes Ramalho

As equipes do Centro Cultural Lourdes Ramalho estarão disponíveis para o atendimento, por ordem de chegada, das 8h às 11h, das 13h às 17h e das 18h às 20h.

Para efetuar a inscrição, são necessários os seguintes documentos: duas fotografias 3×4; cópia do RG; comprovante de residência atualizado; declaração escolar ou RDM (caso seja estudante); para menores é necessário também uma cópia do RG e a presença do responsável.

Para pessoas com deficiência, a instituição pede também um laudo médico e/ou liberação médica para realizar o tipo de atividade interessada.

Em caso de dúvidas, o Centro Cultural disponibilizou mais dois meios de contato, o telefone 3343-1523 e o perfil do Instagram @centrocultural.cg.

Estação Cidadania-Cultura

Na Estação, as matrículas iniciam às 8h e vão até às 12h, nos dias seguintes o horário será estendido para: das 8h às 12h, das 13h às 17h. A partir do dia 20 de janeiro as inscrições também poderão ocorrer no turno da noite, das 16h30 às 21h.

Para formalizar a matrícula é necessário apresentar uma foto 3×4, cópia do RG e comprovante de residência. Para os menores, o responsável também precisa levar cópia de um documento oficial com foto e comprovante de residência, além de estar presente no ato.

As dúvidas também podem ser sanadas via instagram, no @estacaoculturacg, ou pelo 3339-9193.

Mais informações

Clique aqui https://campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2025/01/VAGAS-CENTRO-CULTURAL-2025.pdf e confira a tabela com a lista completa dos cursos do Centro Cultural, além da quantidade exata de vagas, faixa etária e pré-requisitos.

Clique aqui https://campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2025/01/VAGAS-ESTACAO-CIDADANIA-2025-1.pdf e confira a tabela com a lista completa dos cursos da Estação Cidadania-cultura, além da quantidade exata de vagas, faixa etária e pré-requisitos.