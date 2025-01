2025: Prefeitura de Campina Grande divulga calendário de pagamento

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Finanças, divulgou oficialmente o calendário de pagamento para o ano de 2025.

A medida garante previsibilidade aos servidores municipais, abrangendo tanto os prestadores de serviço quanto os servidores efetivos e comissionados, além dos aposentados e pensionistas.

De acordo com o cronograma, os prestadores de serviço receberão seus pagamentos até o dia 10 do mês subsequente. Já os servidores efetivos e comissionados terão seus vencimentos depositados no último dia útil de cada mês, com algumas datas destacadas para o pagamento do 13º salário.

A primeira parcela do 13º será paga no dia 20 de junho, enquanto a segunda parcela está prevista para 19 de dezembro.

Segue o calendário detalhado: