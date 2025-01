TCE: presidente da FIEPB participa da posse da nova Mesa Diretora

Buscando fortalecer as relações de parceria com as principais instituições paraibanas, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, participou, na última sexta-feira (10), da cerimônia de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

Durante a solenidade, o conselheiro Fábio Túlio Nogueira assumiu a presidência da Corte de Contas para o biênio 2025/2026.

Na ocasião, também foram empossados o novo vice-presidente, conselheiro André Carlo Torres Pontes; o corregedor-geral, conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho; e o ouvidor-geral, conselheiro substituto Marcus Vinícius Carvalho Farias.

Ao participar do evento, realizado no Centro Cultural Ariano Suassuna, sede do TCE-PB em João Pessoa, Cassiano Pereira ressaltou a importante missão que o Tribunal desempenha junto à sociedade, que é a de garantir a aplicação adequada e transparente dos recursos públicos.

“O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba é uma instituição que desempenha um papel fundamental para a sociedade, zelando pela boa gestão dos recursos públicos e assegurando, dessa forma, os direitos fundamentais do cidadão. Por esse motivo, desejo ao novo presidente, e aos novos componentes da Mesa Diretora, êxito nessa valiosa missão de garantir a transparência que a nossa sociedade precisa e merece”, afirmou o presidente da FIEPB.