Secretaria de Saúde de Campina Grande convoca reunião para alinhar repasses de recursos da FAP

O secretário de Saúde de Campina Grande, Carlos Dunga Júnior, convocou uma reunião com o presidente da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), Derlópidas Neves, nesta segunda-feira, 13, para debater sobre o repasse de recursos para a instituição. O objetivo do encontro foi evitar uma possível greve dos funcionários e a interrupção do serviço para a população.

Na reunião, Dunga apresentou os números dos repasses realizados em 2024. Foram R$ 49.532.553,13 em doze meses, o que representa quase 10% de todo o orçamento da Saúde municipal. Além disso, Dunga esclareceu que depende do recebimento dos recursos da Média e Alta Complexidade (MAC) do Ministério da Saúde para realizar um novo repasse, na ordem de R$ 4.878.852,65.

O recurso MAC, geralmente, é enviado pelo Ministério da Saúde no quinto dia útil. O envio, no entanto, atrasou neste início de ano e o município espera receber até esta terça-feira. Tão logo os valores cheguem ao Fundo Municipal de Saúde, serão enviados à FAP, de acordo com Dunga.

Com relação aos recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), que não estão em atraso, os valores serão repassados no final do mês de janeiro, conforme o calendário habitual do pagamento do FAEC.

Quanto aos recursos de emendas parlamentares, existe a necessidade de apresentação, pelo hospital, do plano de aplicação do recurso. Os valores serão repassados pelo Município, de forma parcelada, nos próximos três meses.