Morre desembargador aposentado do TJPB

Morreu na tarde desta segunda-feira (13), o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça da Paraíba, José Di Lorenzo Serpa, 81 anos.

O magistrado estava internado no Hospital Unimed, em João Pessoa, e foi vítima de uma infecção generalizada.

O corpo será velado no Parque das Acácias a partir das 21 horas, e sepultado nesta terça-feira (14), às 11h.

O desembargador Serpa era casado com Rosário Lopes Serpa, analista judiciária aposentada do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) e deixa três filhos: Júlio Serpa, José Serpa Filho e Raquel Serpa, todos advogados.

José Di Lorenzo Serpa nasceu em 8 de agosto de 1943, em João Pessoa, e era filho de Sebastião Salustiano Serpa e Francisca Di Lorenzo Serpa. Ingressou no Poder Judiciário estadual por meio do 5º Constitucional, vindo do Ministério Público.

Serpa, como era conhecido no meio jurídico, cultural e entre amigos, além da carreira jurídica, era escritor e colaborador do Jornal A União.

O desembargador escreveu vários livros de Poesias e Crônicas. Na Igreja Católica foi Ministro da Eucaristia e Consagrado de Aliança da Comunidade Consolação Misericordiosa.

Trajetória – José Di Lorenzo Serpa ingressou na Magistratura como desembargador em 2006. Foi promotor de Justiça nas Comarcas de Piancó, Caiçara, Alagoa Grande, Campina Grande e João Pessoa.

Tomou posse como Procurador de Justiça em 1996. Exerceu os cargos de corregedor-auxiliar do Ministério Público e secretário-geral da Procuradoria de Justiça.

Antes exerceu o cargo de secretário-geral do Tribunal de Contas. Na vida acadêmica foi coordenador do curso de Direito do Unipê, professor da Universidade Regional do Nordeste de Campina Grande e membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).