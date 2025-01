Império da Pixbet na Paraíba é destacado em jornal de São Paulo

O jornal O Estado de São Paulo dedicou ampla reportagem ao Cariri da Paraíba: “É a partir do interior paraibano que Ernildo Junior de Farias Santos, de 47 anos, dono da Pixbet, uma das maiores casas de apostas do Brasil, consolida seu protagonismo financeiro e avança na política local e nacional por meio do União Brasil, o principal partido do Centrão”.

É também destacada a construção da Arena Pixbet, “com cavalos avaliados em milhões de reais, que atraem políticos e empresários de todo o Nordeste a Gurinhém (PB), a 80 quilômetros de João Pessoa – a construção do parque, na Fazenda Severino Boi, contou com maquinário da prefeitura, entrou na mira do Ministério Público estadual e rendeu um Termo de Ajustamento de Conduta”.

*Informações repercutidas na edição desta segunda-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

