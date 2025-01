Veja a previsão do tempo para este domingo na Paraíba

O tempo deverá se manter instável e favorável à ocorrência de chuvas sobre o estado da Paraíba, principalmente em áreas das regiões do Sertão, Alto Sertão, e Cariri/Curimataú entre os períodos da tarde e noite. Nas demais áreas, nebulosidade variável e possibilidade de chuvas pontuais no decorrer do dia.

* Aesa