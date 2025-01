Centro de Referência da Pessoa Idosa de João Pessoa abre novas inscrições

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), localizado no bairro do Altiplano, está com inscrições abertas durante todo o mês de janeiro para as atividades do primeiro semestre de 2025, tanto para renovação de matrículas quanto para novos alunos. A programação deste ano terá início no dia 3 de fevereiro.

O espaço, destinado à população de João Pessoa a partir dos 60 anos, oferece uma série de opções e serviços gratuitos de forma a promover o bem-estar do público dessa faixa etária.

Segundo o coordenador do CRMPI, padre Ednaldo Araújo, qualquer pessoa que more em João Pessoa e tenha a partir dos 60 anos pode usufruir da agenda anual do Centro, que inclui atividades físicas, dinâmicas de grupo, oficinas de memória, artesanato e outros serviços.

“Os interessados que queiram participar das nossas atividades podem nos procurar no horário da manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 14h às 17h. Os que já são alunos da casa vão fazer a renovação da matrícula, levando principalmente os exames, se estiverem vencidos, como o exame cardiológico, e também dermatológico e urológico para usarem a piscina, além dos documentos pessoais e comprovante de residência. Os novatos seguem a mesma regra. É necessário a passagem pelo médico para provar que estão aptos para o exercício físico”, explicou.

Padre Ednaldo Araújo ressalta que o CRMPI, que é gerido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), atende, atualmente, a 700 idosos, entre homens e mulheres, também dispõe de uma agenda cultural, com a realização de festas de época, como carnaval e arraial junino, e outras do calendário nacional.

“Nesses encontros promovemos uma grande interação com eles, incentivando cada vez mais a convivência na sociedade, ouvindo suas histórias, isto porque, os avós se tornam pai e mãe de novo dos seus netos e têm muito o que contar. Cada dia finalizamos com homenagens individuais das turmas aos avós”, acrescentou.

Atividades – O espaço disponibiliza ao público a partir dos 60 anos as seguintes atividades gratuitas: alongamento funcional, aeróbica dançante, oficina da memória, câmbio (jogo de vôlei adaptado), ginástica gerontológica e hidroginástica, dança, dinâmica em grupo, artesanato, Reike (terapia alternativa).

Serviço – O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa está localizado na Rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n, no bairro do Altiplano, e tem como finalidade promover o encontro de idosos com ações protetivas e preventivas, em busca do envelhecimento ativo e saudável. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.