Juiz de Campina Grande assume cargo de desembargador este mês

Será na tarde (15h) no próximo dia 21, no Tribunal de Justiça da Paraíba, a posse do novo desembargador da Corte, o ainda juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior.

Atualmente, o magistrado, com aproximadamente 40 anos de atuação na magistratura paraibana, é titular da 2ª Vara do Tribuna do Júri da Comarca de Campina Grande.

Nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.