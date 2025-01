Expedição fará a primeira trilha longa passando por sete cidades do estado

A primeira trilha de longo curso da Expedição Caminhos do Rio Paraíba do Norte será realizada a partir deste sábado (11) até o dia 18. A trilha começa na cidade de Camalaú, passa pelo Congo, Caraúbas, Barra de São Miguel, São Domingos do Cariri, Boqueirão até chegar em Cabaceiras.

São 140 km de caminhada pelas margens do Rio Paraíba, percorridos por 18 pessoas de oito estados do Brasil. O Sebrae/PB é o parceiro indutor dessa aventura, com um trabalho de desenvolvimento territorial por meio do turismo de base comunitária, rural e ecológico.

A expedição é da empresa Climb Adventure e os participantes são trilheiros experientes, que fazem trilhas por todo o mundo. Segundo os organizadores, é uma aventura de participantes do Sul, Centro Oeste e Norte. Eles têm uma metodologia e o Sebrae articulou um ponto de apoio em cada localidade. Será feito o reconhecimento do cariri e um tipo de validação de roteiro, segundo a gerente da agência do Sebrae/PB na cidade de Monteiro, Madalena Arruda.

“O Sebrae está entrando em parceria, como indutor, criando um ambiente favorável para essa empresa e essa expedição, fortalecendo essa iniciativa. São empreendedores atraindo investidores também. Eles olharam para o cariri de forma diferente e viram a grandeza e potencialidade, a força que o cariri tem nos recursos naturais, nas pessoas, em relação à intelectualidade e desenvolvimento da economia criativa e das artes. Essa trilha tem uma dimensão importante, diferenciada para o território”, explicou Madalena.

Diego Brandão, da Climb Adventure, falou sobre a parceria para a inclusão da trilha de longo curso na rede brasileira. “Essa expedição visa a construção e consolidação de uma trilha de longo curso no cariri paraibano, percorrendo os municípios às margens do Rio Paraíba.

O grupo que estamos guiando tem vasta experiência, desde georreferenciamento, topografia, de história à biologia, além de alguns aposentados que também têm currículo em trilha longa. Temos juízes, advogados e agrônomos nesta turma. Temos também condutores especializados, guias cadastrados. A ideia é que com essa expedição possamos mostrar o potencial do cariri, dando mais visibilidade às belezas naturais”, comentou.

Além da agência do Sebrae em Monteiro, a agência de Campina Grande apoiou a expedição na mobilização, sensibilização dos gestores municipais e na formação dos condutores locais.

“Além de fomentar e desenvolver o turismo, a gente mostra a potencialidade também do turismo de base comunitária e do turismo ecológico. Nós estamos aproveitando para despertar nas pessoas a questão da proteção, da recuperação e da regeneração do meio ambiente, da caatinga. Ao mesmo tempo, estamos atrelando isso à economia criativa”, disse Madalena.

Cultura e natureza

A Expedição Caminhos do Rio Paraíba do Norte terá alguns momentos de rodas de conversa, com trocas de experiência. Além disso, pequenas oficinas, em determinadas áreas, como primeiros socorros, serão realizadas durante o percurso. Os participantes aprenderão sobre a obtenção de fogo, orientação na mata, orientação através dos astros e outras oficinas.

Segundo Diego Brandão, a expedição vai servir também para captação de dados turísticos para a criação desta trilha de longo curso, que possa integrá-la à rede brasileira de trilhas, onde há 30 trilhas cadastradas oficialmente. Acesse o link https://redetrilhas.org.br/w3/index.php e conheça o projeto que está conectado com os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo.