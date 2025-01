Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba

Nesta sexta-feira, há previsão de aumento da nebulosidade, principalmente no setor Oeste da Paraíba. Com isso, deverão ocorrer pancadas de chuvas, principalmente no Sertão e Alto Sertão, e em áreas localizadas do Cariri/Curimataú do Estado. Nas demais áreas, nebulosidade variável e possibilidade de chuvas pontuais no decorrer do dia.

*Aesa