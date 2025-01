O ano de 2024 foi marcado por grandes eventos em Campina Grande. O presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes, Hotéis e Similares de Campina Grande (SindCampina), Divaildo Júnior, em entrevista à Rádio Caturité FM, fez um balanço positivo do turismo na cidade no ano que findou.

Ele destacou o sucesso de eventos como o Carnaval da Paz, o Maior São João do Mundo e o Natal Iluminado. Segundo Divaildo, o Carnaval da Paz impulsionou a hotelaria e a gastronomia locais, enquanto o São João, com sua maior edição até então, consolidou a cidade como um dos principais destinos turísticos do Nordeste.

O Natal Iluminado, por sua vez, foi elogiado pela população e se mostrou promissor para o futuro do turismo local. Ao analisar o sucesso do Natal Iluminado, Divaildo destacou: “O Natal Iluminado deste ano foi uma das melhores versões já realizadas, na localização perfeita, usando o espaço do Parque do Povo, anexo ao Evaldo Cruz, trazendo a gastronomia local, dando oportunidade para que a gastronomia local consiga trabalhar bem durante esse período”.

Essa avaliação positiva reflete a opinião da população, que aprovou a programação e a localização do evento. Para 2025, as perspectivas são ainda mais otimistas para os eventos turísticos da Rainha da Borborema. Conforme o sindicalista, a pré-divulgação da data do São João, aliada ao feriado prolongado, promete uma temporada ainda mais movimentada.

Além disso, a inauguração do Centro de Convenções é vista como um marco para o setor, com potencial para gerar empregos e renda para a cidade. O presidente do SindCampina também destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para o sucesso dos eventos, bem como a necessidade de investir em planejamento e promoção turística. “O Centro de Convenções é um verdadeiro milagre de salvação da nossa economia, sem nenhum exagero”, afirmou.

Ouça a entrevista completa.