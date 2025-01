No quadro Mercado Imobiliário, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi Paraíba, Érico Feitosa, destacou pontos essenciais para o início de 2025, especialmente para moradores e gestores de condomínios.

Entre as principais orientações, ele ressaltou a obrigatoriedade da realização da Assembleia Geral Ordinária, geralmente realizada em janeiro ou fevereiro, para apresentar a prestação de contas de 2024 e a previsão orçamentária de 2025.

Além disso, reforçou a importância de ajustar os pagamentos dos funcionários conforme o novo salário mínimo e as convenções coletivas, que serão negociadas ainda em janeiro.

Feitosa também alertou sobre a necessidade de organização em áreas comuns de condomínios, especialmente nas férias escolares, para evitar conflitos e acidentes.

Medidas como a presença de salva-vidas e monitores em áreas de lazer foram apontadas como essenciais para garantir segurança e tranquilidade.

Ouça o podcast completo.