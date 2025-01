Presidente da OAB/PB comenta sobre posse no TCE e expectativa para nova gestão

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Harrisson Targino, esteve presente na solenidade do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que empossou o novo presidente da Corte de Contas, o conselheiro Fábio Túlio Nogueira.

Em entrevista, Harrisson destacou que a solenidade e o que a OAB/PB espera do novo presidente da Corte, conselheiro Fábio Túlio Nogueira.

Assista: