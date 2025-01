No quadro ‘Na Cozinha’, do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz trouxe uma receita irresistível para começar o ano com sabor e doçura: um bolo de chocolate com cobertura suculenta. Confira os detalhes dessa delícia que vai impressionar a todos!

Ingredientes do bolo:

300 ml de leite

15 ml (ou 2 colheres de sopa) de suco de limão

4 ovos

255 g de açúcar mascavo

80 ml de óleo

67 g de cacau em pó

240 g de farinha de trigo

7 g de bicarbonato de sódio

7 g de fermento químico

Ingredientes da cobertura:

600 g de chocolate picado

240 g de leite matinal

7 g de café solúvel

67 g de cacau em pó

200 g de creme de leite

50 g de manteiga

Modo de preparo do bolo:

– Misture o leite com o suco de limão e deixe talhar.

– Adicione os ovos, o óleo e o açúcar, misturando bem.

– Peneire o cacau, a farinha, o bicarbonato e o fermento e incorpore à mistura líquida aos poucos.

– Deite em uma forma de 20 cm untada e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 45 minutos.

Modo de preparo da cobertura:

– Aqueça o leite com o café solúvel e despeje sobre o chocolate picado.

– Adicione o cacau em pó e o creme de leite, misturando até obter uma textura lisa.

– Incorporar a manteiga para dar brilho e firmeza à cobertura.

– Reserve na geladeira enquanto o bolo assa e esfria.

Montagem:

– Depois de desenformar o bolo, espalhe a cobertura por cima. Ela também pode ser usada como recheio, cortando o bolo em camadas.

