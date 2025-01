Grande variação no preço de autoescolas em João Pessoa

O consumidor que está pensando em adquirir a habilitação para carro deve consultar a pesquisa de preços realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor em autoescolas da Capital, uma vez que a diferença chega a R$ 900,00 no pacote de aulas, com os valores oscilando entre R$ 1.000,00 (Livramento – Bancários) e R$ 1.900,00 (Vitória – Cruz das Armas) para pagamento à vista.

A pesquisa do Procon-JP registra, ainda, que na habilitação moto (A), a diferença é de R$ 900,00, com os preços sendo praticados entre R$ 1.000,00 (Liderança –Torre) e R$ 1.900 (Vitória – Cruz das Armas). Para habilitação carro/moto (AB), os preços variam entre R$ 1,200,00 (Modern Smart Drivind – Miramar) e R$ 2.700,00 (Vitória – Cruz das Armas).

Para a habilitação caminhão/ônibus (D) os preços oscilam entre R$ 1.098,00 (Talentus – Jaguaribe) e R$ 1.800 (Liderança – Torre). Ambos os preços são para pagamento à vista. A pesquisa foi realizada em 14 autoescolas no dia 8 de janeiro.

Adição de categoria – Para quem pretende adicionar categoria à habilitação já existente, a A (moto) acrescenta B (carro) está oscilando entre R$ 800,00 (Liderança – Torre) e R$ 1.900,00 (Vitória – Cruz das Armas), diferença de R$ 1.100,00. Já a B acrescenta A está com preços entre R 900,00 (Liderança – Torre) e R$ 1.500 (Habilitar – Mangabeira), diferença de R$ 600,00. Em ambos os casos, os preços são para pagamento à vista.

Aulas práticas – Quanto às aulas práticas para pessoas já habilitadas, o preço unitário para pagamento à vista pode ser encontrado oscilando entre R$ 70,00 (Liderança – Torre) e R$ 100,00 (Rainha da Paz – Bairro dos Estados, Santa Terezinha – João Paulo II e N. S. de Fátima – Aeroclube), diferença de R$ 30,00. O pacote com cinco aulas está entre R$ 350,00 (Junior – Mangabeira) e R$ 750,00 (Abrantes – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 400,00.

As autoescolas – O Procon-JP visitou os seguintes estabelecimentos: Rainha da Paz (Epitácio Pessoa); Livramento e Dirigindo Bem (Bancários); Talentus (Jaguaribe); Exclusiva e Modern Smart Driving (Miramar); Habilitar e Junior (Mangabeira); Santa Terezinha (João Paulo II ); Nossa Senhora de Fátima (Aeroclube); Top (José Américo); Liderança (Torre); Vitória (Cruz das Armas);e Abrantes (Epitácio Pessoa).

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br