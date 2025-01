Governo do Estado e o Sebrae-PB promoveram, na manhã desta quarta-feira (8), o lançamento da 39ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, que homenageia os artesãos que trabalham com as técnicas em papel, com o tema “Qual o seu papel?”. Na ocasião, foram apresentadas à imprensa as novidades do evento, que será realizado a partir desta sexta-feira (10) até o dia 2 de fevereiro numa megaestrutura na orla marítima de João Pessoa, no estacionamento do Hotel Tambaú. Atrações culturais e a gastronomia paraibana também terão destaques no evento.

Entre as novidades desta edição, a criação do Prêmio de Excelência Artesanal proposto pelo Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato Competitivo (Labin), que selecionará dez peças artesanais, entre todas as tipologias, com o selo de Excelência Artesanal, tendo como principais requisitos acabamento e sustentabilidade, além da megaestrutura histórica, que tem mais de 6 mil metros quadrados de área.

No lançamento, a primeira-dama do Estado e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins, destacou a oportunidade de geração de renda para mais de 500 famílias que o 39° Salão do Artesanato representa. “O 39° Salão do Artesanato, que abre suas portas ao público a partir da próxima sexta-feira, é mais um instrumento de transformação social e econômica. Aqui estarão representadas mais de 500 famílias, que terão a oportunidade de comercializar seus produtos, de fechar grandes encomendas. O Salão é um espaço de conquistas, de realização de sonhos, e eu agradeço a todos que ajudam a concretizá-los”, disse.

Ainda segundo a primeira-dama, a oportunidade de geração de renda se torna ainda mais concreta devido ao bom momento vivido pela Paraíba. “Como vocês sabem, a Paraíba é a ‘bola da vez’ no turismo. O nosso destino está entre os mais buscados no Brasil e no mundo. E isso é resultado de trabalho e de planejamento de uma gestão que tem compromisso com o presente e com o futuro”, acrescentou Ana Maria Lins.

Para a segunda-dama Camila Mariz, o lançamento do 39° Salão do Artesanato Paraibano é a coroação de todo um trabalho realizado ao longo de meses. “É o trabalho do Governo do Estado, é o trabalho dos parceiros, é o trabalho do Sebrae, é o trabalho dos artesãos, naquela produção pensada para este Salão. E este momento é a coroação, é o apogeu de um grande trabalho feito durante todo o ano. Representa também o zelo, todo um cuidado que o Governo da Paraíba tem pelo artesanato, que passa pela primeira-dama Ana Maria Lins, pelo governador João Azevêdo e pelo vice Lucas Ribeiro, todos em comunhão pensando em fazer o melhor para esse segmento tão importante, como tem sido feito”, comentou.

Rosália Lucas, secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), pasta à qual o PAP é vinculado, também evidenciou a importância de um evento como o Salão do Artesanato Paraibano na geração de renda. “O Salão é um evento que reúne mais de 500 expositores de um único estado, que é a Paraíba. O interesse do artesão e da artesã em participar desse evento mostra o quanto as iniciativas que o Governo da Paraíba tem adotado para fortalecer esse segmento estão no caminho certo. Então hoje é um dia para agradecer. Agradecer ao governador João Azevêdo, à nossa presidente de Honra, Ana Maria Lins, à equipe do PAP e a todas as parcerias, com o Sebrae e também com órgãos do próprio Estado, sem as quais o Salão não seria possível”, comentou.

Gestora do PAP, Marielza Rodriguez falou das expectativas para o evento. “Quando a gente pensa no Salão, vem logo à mente vendas, encomendas. Mas um evento como esse vai muito além desses fatores, que são importantes e que estimulam todo o movimento de uma grande equipe, liderada pelo governador João Azevêdo e pela nossa presidente de Honra, Ana Maria Lins. Mas o Salão, e este é o maior até então, aumenta a nossa autoestima, a autoestima do nosso artesão também. Por isso que esse momento é para agradecer a toda uma rede de parceiros, como o Sebrae e também do próprio Governo do Estado. As expectativas não poderiam ser melhores e temos a certeza de que serão concretizadas”, externou.

O diretor-técnico do Sebrae-PB, Lucélio Cartaxo, expressou alegria por mais uma parceria com o Governo do Estado na realização do Salão do Artesanato. “É uma parceria muito forte do Sebrae com o Governo do Estado, e neste ano temos o desafio de superar o do ano passado. É um evento já consolidado, importante para o empreendedorismo, e que vem chamando a atenção do País. Durante o Salão, por exemplo, vamos receber uma visita técnica do Sebrae nacional e de representantes do Sebrae de outros estados que vêm conhecer o sucesso do artesanato paraibano”, adiantou.

Em seu discurso, a secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura, lembrou que a maior parte dos artesãos são mulheres. “Nós, da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, temos muito orgulho do Salão do Artesanato, do qual 80% dos expositores são mulheres. É uma arte, é um negócio conduzido por mulheres, e isso é muito importante. Como é um fator de geração de riqueza e renda, o Salão do Artesanato pode tirar muitas mulheres do ciclo de violência. Também temos aqui representações dos povos indígenas e quilombolas”, observou.

O secretário-executivo da Comunicação Institucional (Secom-PB), Fábio Barros, ressaltou o orgulho de todo o Governo do Estado na realização do Salão do Artesanato. “Esse evento é o resultado de parcerias que o Governo tem feito a muitas mãos, e temos muito orgulho do Salão do Artesanato, que se renova a cada edição. Parabéns a todos que estão fazendo este Salão, que certamente será melhor que o do ano passado”, externou.

A presidente da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), um dos parceiros do Salão do Artesanato, Naná Garcez, evidenciou a importância dessa parceria. “Todo ano estamos no Salão do Artesanato trazendo não só a Rádio Tabajara, como também a nossa produção literária e jornalística. É muito bom estar aqui e ser parceiro desse evento que traz muitas notícias boas para a Paraíba”, afirmou na solenidade, que foi prestigiada ainda por Kessia Liliana, superintendente do Procon-PB; Bia Cagliani, presidente da Funesc; Fabrício Feitosa, secretário-executivo do Empreender-PB; e Cinthya Almeida, diretora da Penitenciária de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, entre outros auxiliares do Governo do Estado.

Estiveram ainda presentes Yara Alencar, coordenadora de Capacitação do PAP, entre outros auxiliares do Programa; e Marianne Góes, coordenadora do Labin; além de Neto Franca e Jucieux Palmeira, diretor de Administração e Finanças e gestor do Artesanato do Sebrae-PB, respectivamente.

Expectativas

Com cenografia de Sérgio Matos e projeto arquitetônico de Gustavo Vaz, os mais de 6 mil metros quadrados do 39° Salão do Artesanato Paraibano vão abrigar, além de peças em suas mais diversas tipologias, muitas expectativas de vendas, encomendas e de divulgação para todos os artesãos.

Para os homenageados, em particular, o sentimento é de muita gratidão e emoção. Dadá Venceslau, que também é ator, descreveu assim o momento que está vivendo: “Agora chegou o momento, o momento ímpar de a gente estar nessa vibe de ser homenageado. Trabalho no artesanato há muitos anos, mas é muito bom estar tendo esse reconhecimento, vivendo tudo isso. É um momento muito emocionante, muito gratificante.”

Sentimentos também compartilhados pela artesã Socorro Souza. “Como eu tenho dito, Deus usou esse momento para administrar vida em minha vida. Fazia tempos que não participava do Salão do Artesanato, mas essa homenagem veio resgatar a minha autoestima, o amor pelo artesanato. Só tenho a agradecer”, disse.

“A ficha ainda não caiu. A emoção é grande e a alegria é maior ainda. Olhando pra essa estrutura, temos a dimensão também da nossa responsabilidade com essa homenagem. Mas temos a certeza de que tudo vai fluir bem, porque tudo isto nos inspira ainda mais: o reconhecimento do Governo do Estado e o carinho das pessoas”, externou Carlos Apollo, outro homenageado na 39ª edição do Salão do Artesanato Paraibano.

Além de Carlos, Dadá e Socorro, os demais homenageados são: Adriano Oliveira, Babá Santana, Ednaldo Farias e Geo Oliveira.

Serviço:

39° Salão do Artesanato Paraibano

Tema: Qual o seu papel?

Quando: 10 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025

Onde: Orla marítima de João Pessoa (estacionamento do Hotel Tambaú)

Visitação: das 16h às 22h (todos os dias da semana)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível