Policiais protestam em João Pessoa por melhoria salarial

Policiais civis, militares e penais realizaram um protesto em João Pessoa nesta quarta-feira (8), exigindo melhorias salariais.

A manifestação teve início às 10h, em frente ao Centro Administrativo Estadual, no bairro de Jaguaribe, e movimento até o Centro da cidade.

De acordo com a presidente da Aspol, Suana Melo, as estimativas dos policiais são os mais baixos do país, o que prejudica contribuições e benefícios.

O secretário de Administração, Tibério Limeira, afirmou que uma proposta será apresentada até o final do mês.

