A equipe do Jornal da Manhã, que vai ao ar na Rádio Caturité FM das 6h às 9h, diariamente, acaba de ganhar um novo reforço em sua equipe de jornalismo.

Paloma Maelly, apaixonada por rádio e com experiência em diversas áreas da comunicação, chega para enriquecer a programação do JM e também do programa Conexão Caturité (que vai ar ao na mesma emissora, das 11h às 13h).

Natural de Livramento, no Cariri paraibano, Paloma já trabalhou na assessoria de comunicação da prefeitura de sua cidade natal e possui uma forte ligação com o rádio desde a infância.

“É uma rádio que atravessa gerações, que atravessa fronteiras”, destaca a estudante de jornalismo, emocionada por fazer parte da equipe na condição de estagiária.

A nova integrante da equipe do “Jornal da Manhã” e “Conexão Caturité” será responsável por alimentar as redes sociais da emissora, com foco no Instagram.

“Espero que a interação dos nossos ouvintes aumente, porque o Instagram estava paradinho, mas agora a gente vai arrochar por lá também”, promete Paloma.

Com planos de seguir tanto no rádio quanto na televisão, a estudante (que também atua na Rede Ita) demonstra entusiasmo em explorar as diversas possibilidades da comunicação.

“Eu descobri o universo gigantesco do jornalismo. Experimentei de muita coisa, mas eu ainda estou marchando do telejornalismo para o radiojornalismo”, enfatizou.

Para acompanhar o trabalho de Paloma Maelly e interagir com a equipe da Caturité FM, basta seguir os perfis @jornaldamanha.caturité e @conexao_caturité no Instagram.

Ouça a reportagem completa.