Hemocentro da Paraíba registra redução no estoque e faz apelo para população

O início do ano sempre é motivo de preocupação para aqueles que trabalham no Hemocentro da Paraíba, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), que, a exemplo dos anos anteriores, vem sofrendo uma redução nos estoques de sangue – devido à queda acentuada das doações – e, por isso, está fazendo um apelo para que população compareça e faça a doação de sangue.

Nestes primeiros dias do ano, o Hemocentro Coordenador de João Pessoa tem registrado uma média de 100 doações por dia, quando é necessário ter, no mínimo, 180 doações por dia para atender os serviços de transfusão nos hospitais e unidades públicas e privadas de saúde no Estado.

O Hemocentro Coordenador de João Pessoa da Paraíba é responsável por atender 40 hospitais, cobrindo 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde e mais os leitos de planos de saúde cadastrados.

A diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha, explica que é extremamente importante a presença dos voluntários.

“O sangue não pode ser fabricado e é insubstituível. Os pacientes que precisam só conseguem graças à generosidade de quem doa. Nessa época do ano temos uma grande preocupação, pois com os períodos festivos, as férias e a incidência de viroses e dengue, a tendência é diminuir os estoques ainda mais. Falta doador, mas a demanda de sangue é constante e por isso é importante que a população faça a doação para garantir o estoque“, pontuou.

A diretora ressalta ainda que o Hemocentro da Paraíba possui unidades de coleta distribuídas em todo o Estado. Além do Hemocentro da capital, é possível doar nos hemonúcleos instalados nos municípios de Guarabira, Patos, Cajazeiras, Sousa, Piancó e Itaporanga, além do Hemocentro Regional em Campina Grande.

O Hemocentro também conta com um moderno ônibus para realização de coletas externas itinerantes. A Unidade Móvel de Coleta percorre o território paraibano com o objetivo de se aproximar do doador e ampliar a oferta do serviço. A Unidade de Coleta Itinerante pode ser solicitada pelo e-mail hemocentrodaparaiba@yahoo.com.br.

Os interessados em doar sangue devem ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo pai ou a mãe) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Além disso, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

HEMOCENTRO COORDENADOR DE JOÃO PESSOA E HEMONCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE: SEGUNDA A SEXTA – DAS 7h às 18h E SÁBADO – DAS 7h às 13h

HEMONÚCLEOS DE PATOS, GUARABIRA, SOUSA, CAJAZEIRAS, PIANCÓ E ITAPORANGA : SEGUNDA A SEXTA- DAS 7h às 12h