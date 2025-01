A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) realizou, nesta terça-feira (7), uma vistoria na barreira do Cabo Branco, em conjunto com as Secretarias do Meio Ambiente (Semam), Planejamento (Seplan) e Turismo (Setur), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Durante a inspeção foi constatada a presença de muitas pessoas na área, principalmente turistas que diariamente visitam a barreira.

Para evitar acidentes, ficou decidido que a Defesa Civil vai instalar placas de advertência para informar sobre risco de deslizamento no local, que já está interditado para o acesso de veículos automotores.

“A medida é extremamente relevante e necessária, com o objetivo de alertar os visitantes sobre um risco que está posto a olho nu. Qualquer pessoa que visite o trecho poderá perceber que a estabilidade da barreira está comprometida, podendo causar acidentes. A gestão municipal, se antecipando a possíveis fatos, decidiu por essas medidas iniciais com a preocupação primeira de proteger as pessoas”, pontuou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Kelson Chaves.

Além do titular da Defesa Civil, participaram da vistoria os secretários Ayrton Falcão (Planejamento), Welison Silveira (Meio Ambiente), Daniel Rodrigues (Turismo), Rubens Falcão (Infraestrutura), Janildo Silva (Comunicação) e o superintendente da Semob, Expedito Leite Filho.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), telefone 199 ou aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.