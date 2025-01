Com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a segurança da população, a Defesa Civil de Campina Grande, integrada à Secretaria Municipal de Obras (Secob), está realizando uma fiscalização nas estruturas das placas comerciais instaladas em vários pontos da cidade.

A iniciativa visa identificar a qualidade das placas e possíveis riscos de queda dessas estruturas, além de orientar os responsáveis pelas adequações necessárias.

Durante a inspeção visual, a equipe identificou estruturas de placas desencaixadas, além de algumas que necessitam de ajustes simples e outras que exigem intervenções mais significativas por parte dos proprietários, que deverão corrigir os problemas de fixação para evitar riscos.

O trabalho dos agentes foi pautado pela análise das condições de segurança dessas estruturas, com foco em situações que apresentem risco iminente de acidentes para pedestres.

A operação contou com uma equipe composta por um fiscal de obras e cerca de dez agentes da Defesa Civil de Campina Grande, que avaliaram minuciosamente cada placa.

Os critérios de análise incluíram o estado das estruturas, a qualidade da fixação e outros aspectos que poderiam comprometer a estabilidade das placas.

A ação é fundamental para prevenir acidentes em áreas de grande circulação, como o Centro da cidade, assegurando que as condições técnicas e de segurança sejam atendidas, em conformidade com as normas vigentes.

“A fiscalização tem o intuito de eliminar qualquer tipo de risco que venha a acontecer em acidente com a população. Essa fiscalização feita pela Defesa Civil é muito importante porque ela se antecipa a um possível problema que possa acontecer ou algum dano à população, à comunidade, seja material, seja físico. Então, a gente atua se antecipando a esse possível problema. Nossa finalidade é manter a segurança da comunidade”, explicou Wilson Almeida Santos, fiscal de obras da Defesa Civil de Campina Grande.

A Defesa Civil reforça que denúncias e informações sobre placas em situação de risco podem ser enviadas através do contato 199 para emergências e também para o número (83) 99819-9079.