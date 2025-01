Booking.com registra aumento nas buscas de brasileiros pela capital paraibana

A região Nordeste do Brasil continua se consolidando como um dos principais polos turísticos do país, especialmente durante os meses mais quentes do ano. De acordo com dados recentes da Booking.com, João Pessoa, a capital paraibana, registrou um aumento de 64% nas buscas de viajantes brasileiros para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

A cidade, famosa por suas praias paradisíacas e seu charme histórico, está atraindo turistas de todo o país, em busca de belezas naturais e uma rica cultura local.

Esses números, baseados nas buscas realizadas por brasileiros para hospedagem no período mencionado, refletem uma crescente valorização de João Pessoa como destino turístico.

É importante destacar que esses dados não representam os destinos mais reservados, mas sim os mais pesquisados, o que indica um forte interesse por parte dos turistas. O levantamento foi realizado em 11 de dezembro de 2024, e já aponta uma tendência clara no comportamento dos viajantes para o próximo verão.

Além de João Pessoa, outras cidades como Maceió e o Rio de Janeiro também figuram entre os destinos mais procurados para 2025. João Pessoa, em particular, é um dos destinos tendência para 2025 na plataforma da Booking.com, destacando-se globalmente como um dos lugares que mais devem atrair turistas nos próximos anos.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), ressalta que o aumento de 64% nas buscas reflete o reconhecimento da cidade como um destino completo, que oferece desde as nossas praias paradisíacas até uma gastronomia autêntica e opções culturais que encantam os turistas.

“Esse crescimento é um reflexo da busca dos brasileiros por experiências únicas e inesquecíveis”, comenta.

Segundo Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, a Paraíba está se tornando cada vez mais popular, atraindo turistas não só de diferentes estados do Brasil.

“Estamos investindo em nossa infraestrutura e promovendo nossa cultura e história para continuar a atrair um público cada vez maior”, afirma.